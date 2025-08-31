    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    KİV: İsrail aviasiyası Hizbullah hədəflərinə hücum edib

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarələri bu səhər Livanın cənubundakı "Hizbullah hərbi obyektlərinə səkkiz dəfə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Lebanon 24" xəbər portalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bölmələrin yeraltı komanda məntəqəsinin yerləşdiyi Nabatiya şəhəri yaxınlığındakı rayon bombardmanlara məruz qalıb.

    Hücum nəticəsində ərazidən keçən avtomobil yolunun bir hissəsinə ciddi ziyan dəyib.

    Hücumların yol açdığı tələfat barədə məlumat yoxdur.

    Son xəbərlər

    14:01

    Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində "CCCC" şirkətinin sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:49

    Cəlilabadda minik avtomobilləri toqquşub, ölən və yaralananlar var

    Hadisə
    13:41
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Tiencində "CETC" korporasiyasının baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:39

    KİV: İsrail aviasiyası "Hizbullah" hədəflərinə hücum edib

    Digər ölkələr
    13:36
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Tiencində "Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co" şirkətinin təsisçisi və sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:36
    Foto

    İlham Əliyev Tiencində "China Energy Engineering Corporation Limited" şirkətinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Ni Cen ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:33

    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    13:27
    Foto

    Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilir

    Fərdi
    13:17

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi Ukrayna millisinin üzvünü transfer edib

    Futbol
