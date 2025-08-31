KİV: İsrail aviasiyası "Hizbullah" hədəflərinə hücum edib
Digər ölkələr
31 avqust, 2025
13:39
İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarələri bu səhər Livanın cənubundakı "Hizbullah hərbi obyektlərinə səkkiz dəfə hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Lebanon 24" xəbər portalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, bölmələrin yeraltı komanda məntəqəsinin yerləşdiyi Nabatiya şəhəri yaxınlığındakı rayon bombardmanlara məruz qalıb.
Hücum nəticəsində ərazidən keçən avtomobil yolunun bir hissəsinə ciddi ziyan dəyib.
Hücumların yol açdığı tələfat barədə məlumat yoxdur.
