    СМИ: Самолет США Artemis II ведет наблюдение над Черным морем

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 21:33
    СМИ: Самолет США Artemis II ведет наблюдение над Черным морем

    Самолет разведки США Artemis II, созданный на основе Bombardier Challenger 650, взлетел с румынской авиабазы Михаил Когэлничану (уезд Констанца) и совершает продолжительный полет над Черным морем.

    Как передает Report, об этом сообщила румынский портал profit.ro со ссылкой на Flightradar.

    Artemis II - частный самолет класса люкс Bombardier Challenger 650. Второй самолет этого класса, построенный американской оборонно-технологической компанией Leidos, предназначен для выполнения разведывательных задач армией США, отмечается в публикации. Значительные модификации самолета - новая архитектура оборудования для обработки сигналов, интеграция модульных антенн и средств связи "воздух - земля" - позволяют ему перехватывать и расшифровывать сообщения неприятеля на больших расстояниях.

