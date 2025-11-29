СМИ: Самолет США Artemis II ведет наблюдение над Черным морем

Самолет разведки США Artemis II, созданный на основе Bombardier Challenger 650, взлетел с румынской авиабазы Михаил Когэлничану (уезд Констанца) и совершает продолжительный полет над Черным морем.

Как передает Report, об этом сообщила румынский портал profit.ro со ссылкой на Flightradar.

Artemis II - частный самолет класса люкс Bombardier Challenger 650. Второй самолет этого класса, построенный американской оборонно-технологической компанией Leidos, предназначен для выполнения разведывательных задач армией США, отмечается в публикации. Значительные модификации самолета - новая архитектура оборудования для обработки сигналов, интеграция модульных антенн и средств связи "воздух - земля" - позволяют ему перехватывать и расшифровывать сообщения неприятеля на больших расстояниях.