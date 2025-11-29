KİV: ABŞ-nin "Artemis II" təyyarəsi Qara dəniz üzərində müşahidə aparır
- 29 noyabr, 2025
- 22:26
ABŞ-nin kəşfiyyat təyyarəsi "Artemis II" Rumıniyanın Konstansa bölgəsindəki Mixail Koqelniçanu aviabazasından havaya qalxaraq Qara dəniz üzərində uzunmüddətli uçuş həyata keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rumıniyanın "Profit.ro" portalı "Flightradar"a istinadən məlumat yayıb.
"Artemis II" – "Bombardier Challenger 650" bazasında hazırlanmış lüks sinifə aid şəxsi təyyarədir. ABŞ-nin müdafiə və texnologiya şirkəti "Leidos" tərəfindən inşa edilən təyyarə bu sinifdən ikincidir və ABŞ Ordusunun kəşfiyyat tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulub.
Məqalədə qeyd olunur ki, təyyarəyə mühüm modifikasiyalar edilib: siqnalların emalı üçün yeni avadanlıq, modul antenlərin inteqrasiyası və "hava-yer" rabitə vasitələri. Bu dəyişikliklər ona düşmənin mesajlarını uzaq məsafələrdən tutmaq və şifrəsini açmaq imkanı verir.