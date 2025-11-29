İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    KİV: ABŞ-nin "Artemis II" təyyarəsi Qara dəniz üzərində müşahidə aparır

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 22:26
    KİV: ABŞ-nin Artemis II təyyarəsi Qara dəniz üzərində müşahidə aparır

    ABŞ-nin kəşfiyyat təyyarəsi "Artemis II" Rumıniyanın Konstansa bölgəsindəki Mixail Koqelniçanu aviabazasından havaya qalxaraq Qara dəniz üzərində uzunmüddətli uçuş həyata keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rumıniyanın "Profit.ro" portalı "Flightradar"a istinadən məlumat yayıb.

    "Artemis II" – "Bombardier Challenger 650" bazasında hazırlanmış lüks sinifə aid şəxsi təyyarədir. ABŞ-nin müdafiə və texnologiya şirkəti "Leidos" tərəfindən inşa edilən təyyarə bu sinifdən ikincidir və ABŞ Ordusunun kəşfiyyat tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulub.

    Məqalədə qeyd olunur ki, təyyarəyə mühüm modifikasiyalar edilib: siqnalların emalı üçün yeni avadanlıq, modul antenlərin inteqrasiyası və "hava-yer" rabitə vasitələri. Bu dəyişikliklər ona düşmənin mesajlarını uzaq məsafələrdən tutmaq və şifrəsini açmaq imkanı verir.

    ABŞ Kəşfiyyat təyyarə
    СМИ: Самолет США Artemis II ведет наблюдение над Черным морем

    Son xəbərlər

    22:54

    ABŞ-də Əfqanıstan vətəndaşı terror təhdidi ittihamı ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:47

    Əli Kərimli və Məmməd İbrahimli DTX-də dindiriliblər

    Hadisə
    22:32

    Ramiz Mehdiyevlə bağlı qüvvələrin aktivliyi təhlükəsizlik xidmətlərinin diqqət mərkəzindədir - RƏY

    Daxili siyasət
    22:26

    KİV: ABŞ-nin "Artemis II" təyyarəsi Qara dəniz üzərində müşahidə aparır

    Digər ölkələr
    22:06

    ABŞ Ukraynaya "Tomahawk" raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından azad olunmağı tövsiyə edib

    Digər ölkələr
    21:48

    Ərdoğan: Türkiyə Yaxın Şərqlə bağlı hazırkı siyasətini davam etdirəcək

    Region
    21:33

    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 70 mini keçib

    Digər ölkələr
    21:14

    Vətənə, dövlətə xəyanətkar və satqın mövqedə olanlar qanunlar qarşısında cavab verməlidirlər - RƏY

    Daxili siyasət
    21:09

    VİRAT gəmisi Türkiyəyə aparılır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti