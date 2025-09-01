СМИ: Самолет фон дер Ляйен мог столкнуться с GPS-помехами со стороны России

Самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совершил вынужденную посадку в аэропорту города Пловдив в Болгарии предположительно из-за российской атаки, которая вывела из строя GPS-системы в зоне аэропорта.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, предполагаемая российская интерференционная атака вывела из строя навигационные службы GPS в болгарском аэропорту и вынудила самолет фон дер Ляйен приземлиться с использованием бумажных карт.

"Во всей зоне аэропорта отключилась GPS. Это, несомненно, произошло из-за [стороннего] вмешательства", - заявил один из источников.

Пилот, круживший над аэропортом около часа, принял решение посадить самолет вручную, используя аналоговые карты, добавили они.

Болгарское управление воздушного транспорта подтвердило факт вмешательства в заявлении для Financial Times.

"С февраля 2022 года наблюдается заметное увеличение числа случаев глушения [GPS] и, в последнее время, случаев спуфинга", - говорится в заявлении.

Фон дер Ляйен посетила Болгарию 31 августа в рамках турне по прифронтовым государствам - странам Балтии, Финляндии, Польше, Румынии и Болгарии.