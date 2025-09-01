    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    • 01 sentyabr, 2025
    • 13:42
    KİV: Fon der Lyayenin təyyarəsinin GPS-i Rusiya tərəfindən sıradan çıxarılıb

    Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenin təyyarəsi Bolqarıstanın Plovdiv şəhərinin hava limanında məcburi eniş edib, ehtimal olunur ki, bu, Rusiyanın təyyarənin GPS-ini sıradan çıxaran hücumu səbəbindən baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, təyyarənin pilotları Plovdiv şəhərinin hava limanına enmək üçün kağız xəritələrdən istifadə etməyə məcbur olublar.

    "Hava limanının bütün ərazisində GPS söndürülüb", - nəşrin mənbələrindən biri bildirib. "Bu, şübhəsiz ki, (kənar) müdaxilə səbəbindən baş verib".

    Qeyd olunub ki, hava limanı ətrafında bir saat uçduqdan sonra pilot təyyarəni kağız xəritələrdən istifadə edərək endirməyə qərar verib.

    Bolqarıstan Hava Nəqliyyatı İdarəsi "Financial Times"a verdiyi açıqlamada müdaxilə faktını təsdiqləyib.

    Fon der Lyayen avqustun 31-də Baltik ölkələri, Finlandiya, Polşa, Rumıniya və Bolqarıstana turne çərçivəsində Bolqarıstana səfər edib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    СМИ: Самолет фон дер Ляйен мог столкнуться с GPS-помехами со стороны России
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    EU head von der Leyen's plane landing on Sunday hit by suspected Russian GPS interference, FT says

