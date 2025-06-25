СМИ: Рютте назвал Трампа "папочкой"

СМИ: Рютте назвал Трампа "папочкой"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в шуточной форме прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, говоря о нарушении режима прекращения огня Израилем и Ираном в Гааге, политик позволил себе обсценную лексику.

В ходе общения с прессой он заявил, что Израиль и Иран ведут себя как дети, дерущиеся на школьном дворе. "Дайте им подраться 2-3 минуты, потом их легко успокоить", — отметил Трамп.

Генсек НАТО рассмеялся и добавил: "И папочке иногда приходится использовать крепкие выражения".