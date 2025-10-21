Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    СМИ: Рютте едет в Вашингтон на фоне отказа Трампа от встречи с Путиным

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 23:24
    СМИ: Рютте едет в Вашингтон на фоне отказа Трампа от встречи с Путиным

    Генсек НАТО Марк Рютте сегодня прибудет в Вашингтон с необъявленным визитом.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил журналист Reuters Грэм Слаттери со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

    "Трамп встретится с генеральным секретарем НАТО в четверг в Белом доме", - говорится в публикации.

    Его приезд, согласно информации репортера, связан со стремлением Европы оперативно отреагировать на очередной "дипломатический манёвр" Дональда Трампа, который, по данным западных СМИ, отказался от проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

    Ранее журналист NBC Гарретт Хааке со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа приостановлена из-за категоричной позиции Москвы в российско-украинской войне и нежелании идти на уступки.

    В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники писало, что позиция Москвы, которая выступает против идеи о немедленном прекращении огня в Украине, поставила под угрозу проведение встречи президентов России и США в Венгрии.

    По словам собеседников Reuters, также перенесена встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, что является признаком того, что американцы, возможно, не захотят проводить саммит, если Москва не пойдет на уступки. "Я думаю, русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште с Трампом сделки не будет", - сказал источник.

    Позднее представитель Белого дома сообщил журналистам, что Трамп не планирует встречу с Путиным в ближайшем будущем.

    21 октября президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран поддержали предложение Трампа о немедленном прекращении боевых действий. Россия же подчеркивала, что не пойдет на прекращение огня и выступает за всестороннее урегулирование, в том числе с устранением "первопричин конфликта". Москва требует отказа Украины от вступления в НАТО, а также передачу России контроля над Крымом и Донбассом.

