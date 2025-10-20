Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    СМИ: Рубио и Лавров могут встретиться 23 октября

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 17:13
    СМИ: Рубио и Лавров могут встретиться 23 октября

    Госсекретарь США Марко Рубио может встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

    Государственный департамент пока не ответил на просьбу о комментарии.

    В то же время, место встречи Лаврова и Рубио пока не определено, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    "Это все в процессе рассмотрения находится", - сказал Рябков журналистам в понедельник.

    Сергей Лавров Марко Рубио встреча
    KİV: Rubio və Lavrov oktyabrın 23-də görüşə bilər

    Последние новости

    17:52

    ЦАМО издал книгу "Армянская диаспора на Ближнем Востоке"

    Внешняя политика
    17:50

    Интервал движения поездов на участке Джафар Джаббарлы - Хатаи сокращен

    Инфраструктура
    17:43

    ЕС назначает координатора по борьбе с "теневым флотом" России

    Другие страны
    17:35

    В Азербайджане утверждены нормы проектирования гостиничных зданий

    Инфраструктура
    17:35

    Ярослав Ковальчук: "Продукция азербайджанских предприятий поступает на Белорусскую биржу через посредников"

    Бизнес
    17:32

    Завтра в Баку и регионах ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:32

    Мэрия Гюмри планирует провести забастовку - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    17:31

    Каллас: Страны ЕС поддержали идею 20-го пакета санкций против России

    Другие страны
    17:31

    Посольство Израиля в Баку устроило прием для сборной по футболу среди ампутантов

    Другие
    Лента новостей