СМИ: Рубио и Лавров могут встретиться 23 октября

Госсекретарь США Марко Рубио может встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Государственный департамент пока не ответил на просьбу о комментарии.

В то же время, место встречи Лаврова и Рубио пока не определено, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Это все в процессе рассмотрения находится", - сказал Рябков журналистам в понедельник.