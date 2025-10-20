СМИ: Рубио и Лавров могут встретиться 23 октября
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 17:13
Госсекретарь США Марко Рубио может встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
Государственный департамент пока не ответил на просьбу о комментарии.
В то же время, место встречи Лаврова и Рубио пока не определено, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
"Это все в процессе рассмотрения находится", - сказал Рябков журналистам в понедельник.
Последние новости
17:52
ЦАМО издал книгу "Армянская диаспора на Ближнем Востоке"Внешняя политика
17:50
Интервал движения поездов на участке Джафар Джаббарлы - Хатаи сокращенИнфраструктура
17:43
ЕС назначает координатора по борьбе с "теневым флотом" РоссииДругие страны
17:35
В Азербайджане утверждены нормы проектирования гостиничных зданийИнфраструктура
17:35
Ярослав Ковальчук: "Продукция азербайджанских предприятий поступает на Белорусскую биржу через посредников"Бизнес
17:32
Завтра в Баку и регионах ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
17:32
Мэрия Гюмри планирует провести забастовку - ОБНОВЛЕНО-4В регионе
17:31
Каллас: Страны ЕС поддержали идею 20-го пакета санкций против РоссииДругие страны
17:31