    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 17:23
    KİV: Rubio və Lavrov oktyabrın 23-də görüşə bilər

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio oktyabrın 23-də rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşə bilər.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    "Cümə günü keçirilən görüşdə amerikalı rəsmilər bildiriblər ki, Rubio Lavrovla gələn cümə axşamı görüşməyi planlaşdırır", – məlumatda qeyd olunub.

    Rusiya XİN başçısının müavini Sergey Ryabkov isə qeyd edib ki, Lavrov və Rubionun görüş yeri hələlik müəyyənləşdirilməyib.

    "Bütün bunlar müzakirə prosesindədir", - S.Ryabkov bu gün jurnalistlərə bildirib.

    ABŞ Rusiya gorus
    СМИ: Рубио и Лавров могут встретиться 23 октября

