KİV: Rubio və Lavrov oktyabrın 23-də görüşə bilər
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2025
- 17:23
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio oktyabrın 23-də rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşə bilər.
Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.
"Cümə günü keçirilən görüşdə amerikalı rəsmilər bildiriblər ki, Rubio Lavrovla gələn cümə axşamı görüşməyi planlaşdırır", – məlumatda qeyd olunub.
Rusiya XİN başçısının müavini Sergey Ryabkov isə qeyd edib ki, Lavrov və Rubionun görüş yeri hələlik müəyyənləşdirilməyib.
"Bütün bunlar müzakirə prosesindədir", - S.Ryabkov bu gün jurnalistlərə bildirib.
