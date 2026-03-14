СМИ: Рост цен на бензин заставляет американцев чаще интересоваться электромобилями

Рост цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке заставляет жителей США чаще задумываться о переходе на электромобили.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствуют данные рынка и статистика поисковых запросов.

Согласно информации Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена бензина в США на 14 марта составляет $3,7 за галлон (3,8 л), тогда как месяц назад она была $2,9. По оценкам Bloomberg, только за текущую неделю американские водители потратили на топливо на $1,65 млрд больше, чем обычно.

После нескольких месяцев снижения продаж интерес к электромобилям начал расти. В первую неделю после начала военной операции против Ирана платформа CarEdge зафиксировала рост поисковых запросов на электромобили на 20%.

По мнению главы консалтинговой компании Ignition Dealer Services Стивена Сегелки, массовый переход на электромобили может начаться, когда средняя цена бензина в стране достигнет $4 за галлон.

Между тем стоимость топлива уже превысила этот уровень в штатах Аляска, Аризона, Вашингтон, Невада и Орегон, а в Калифорнии она приближается к $5,5 за галлон.