СМИ: Россия возобновила полеты на авиабазу в Сирии

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 16:06
    Россия возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия после шестимесячного перерыва, который последовал за сменой власти в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные сайта отслеживания полетов Flightradar24 и источник, близкий к Кремлю.

    "Согласно данным Flightradar24, по меньшей мере два российских самолета вылетели в сирийскую Латакию, где расположена база. Транспортный самолет Ил-62М ВВС России вылетел из Ливии в Латакию, а затем в Московскую область 26 октября, в то время как самолет Ан-124-100 "Руслан", который обладает большой грузоподъемностью, с 24 октября трижды прибывал в аэропорт, последний рейс был совершен в среду, согласно полученным данным",-сообщает агентство.

    Напомним, что 15 октября президенты России и Сирии Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа провели переговоры в Кремле.

