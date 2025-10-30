СМИ: Россия возобновила полеты на авиабазу в Сирии

Россия возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия после шестимесячного перерыва, который последовал за сменой власти в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные сайта отслеживания полетов Flightradar24 и источник, близкий к Кремлю.

"Согласно данным Flightradar24, по меньшей мере два российских самолета вылетели в сирийскую Латакию, где расположена база. Транспортный самолет Ил-62М ВВС России вылетел из Ливии в Латакию, а затем в Московскую область 26 октября, в то время как самолет Ан-124-100 "Руслан", который обладает большой грузоподъемностью, с 24 октября трижды прибывал в аэропорт, последний рейс был совершен в среду, согласно полученным данным",-сообщает агентство.

Напомним, что 15 октября президенты России и Сирии Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа провели переговоры в Кремле.