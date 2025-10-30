KİV: Rusiya Suriyadakı aviabazaya uçuşları bərpa edib
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2025
- 16:33
Rusiya Suriyadakı hakimiyyət dəyişikliyindən sonra ilk dəfə Latakiya əyalətindəki Hmeymim aviabazasına uçuşları bərpa edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi "Flightradar24" saytının məlumatlarına və Kremlə yaxın mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
"Flightradar24"ün məlumatlarına görə, azı iki Rusiya təyyarəsi bazanın yerləşdiyi Suriyanın Latakiya şəhərinə uçub", - agentlik bildirib.
Xatırladaq ki, oktyabrın 15-də Rusiya və Suriya prezidentləri Vladimir Putin və Əhməd əş-Şəraa Kremldə danışıqlar aparıblar.
Son xəbərlər
16:33
KİV: Rusiya Suriyadakı aviabazaya uçuşları bərpa edibDigər ölkələr
16:31
Ramin Məmmədov Türkiyə Diyanət İşləri İdarəsinin sədri Safi Arpaguş ilə görüşübXarici siyasət
16:28
İranda elektrik cərəyanı vuran voleybolçuya beyin ölümü diaqnozu qoyulubKomanda
16:19
Azərbaycanda xurma yığımı və ixracı ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıbBiznes
16:15
Azərbaycan Çin şirkəti ilə süni intellekt həllərinin tətbiqini müzakirə edibİKT
16:14
Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıbFərdi
16:13
Britaniyalı parlamentarilər gələn ilin əvvəlində Qarabağa səfər edə bilərlərQarabağ
16:11
Foto
Video
Naxçıvanda ilk dəfə Gələcəyin Peşələri Sammiti keçirilib - YENİLƏNİBSosial müdafiə
16:10