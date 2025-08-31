СМИ: Россия атаковала заводы и военные объекты Украины в Одессе и Павлограде
Другие страны
- 31 августа, 2025
- 11:19
ВС РФ этой ночью атаковали цели на Украине ракетами Х-101.
Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал Mash, главный удар "геранями" и "герберами" пришелся на Одесскую область. Под огнем оказались порты, судоремонтный завод, склады и военные объекты.
В Ильичевске часть района осталась без света. Взрывы прогремели и в Павлограде, где находится предприятие по производству ракетного топлива, а также в окрестностях Днепропетровска. Ранее российские силы атаковали "Южмаш", повреждена техника на десяти аэродромах.
Отмечается, что дроны зафиксированы и в Сумской и Харьковской областях.
Последние новости
12:17
Армения заявила о поддержке позиции Китая в отношении ТайваняВ регионе
11:58
Президент Ильхам Алиев: Расширение азербайджано-малайзийских отношений вызывает удовлетворениеВнешняя политика
11:50
В Сальяне при падении автомобиля в канал один человек погиб, пятеро пострадалиПроисшествия
11:44
СМИ: Самолеты Израиля совершили восемь налетов на объекты "Хезболлах"Другие страны
11:42
МИД Азербайджана поздравил Кыргызскую Республику с Днем независимостиВнешняя политика
11:37
Международный день лиц африканского происхождения: Проблемы, наследие и борьба за праваДругие страны
11:29
Раскрыты личности погибшего и пострадавших в ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:19
СМИ: Россия атаковала заводы и военные объекты Украины в Одессе и ПавлоградеДругие страны
11:15