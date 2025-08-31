СМИ: Россия атаковала заводы и военные объекты Украины в Одессе и Павлограде

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Другие страны
    • 31 августа, 2025
    • 11:19
    ВС РФ этой ночью атаковали цели на Украине ракетами Х-101.

    Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал Mash, главный удар "геранями" и "герберами" пришелся на Одесскую область. Под огнем оказались порты, судоремонтный завод, склады и военные объекты.

    В Ильичевске часть района осталась без света. Взрывы прогремели и в Павлограде, где находится предприятие по производству ракетного топлива, а также в окрестностях Днепропетровска. Ранее российские силы атаковали "Южмаш", повреждена техника на десяти аэродромах.

    Отмечается, что дроны зафиксированы и в Сумской и Харьковской областях.

