    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    KİV: Rusiya Odessa və Pavloqradda hərbi obyektlərə hücum edib

    Digər ölkələr
    • 31 avqust, 2025
    • 12:27
    KİV: Rusiya Odessa və Pavloqradda hərbi obyektlərə hücum edib

    Rusiya Silahlı Qüvvələri bu gecə "X-101" tipli raketlərlə Ukraynada hədəflərə hücum edib.

    "Report"un "Mash" "Telegram" kanalına istinadən məlumatına görə, əsas zərbə "Geran" və "Gerber" tipli kamikadze dronları ilə Odessa vilayətinə endirilib, limanlar, gəmi təmiri zavodu, anbarlar və hərbi obyektlər atəşə tutulub.

    İliçevskdə bir neçə ərazi elektrik enerjisiz qalıb. Pavloqradda, raket yanacağı istehsalı müəssisəsinin yerləşdiyi ərazidə və Dnepropetrovsk vilayətinin ətrafında da partlayış səsləri eşidilib. Daha əvvəl Rusiya qüvvələri "Yujmaş" müəssisəsini də vurmuş, on aerodroma texnika zədələnmişdi.

    Bildirilib ki, dronlar Sumı və Xarkov vilayətlərində də görünüb.

    Rusiya   Hücum   Ukrayna   Dron  
    Rus Versiası Rus Versiası
    СМИ: Россия атаковала заводы и военные объекты Украины в Одессе и Павлограде

    Son xəbərlər

    12:27

    KİV: Rusiya Odessa və Pavloqradda hərbi obyektlərə hücum edib

    Digər ölkələr
    12:03

    Çin lideri Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyünü dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    11:37

    Salyanda avtomobilin kanala aşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    11:36

    Azərbaycan XİN Qırğız Respublikasını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:30

    Həndbol üzrə beynəlxalq turnirdə bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Komanda
    11:24

    Prezident: Azərbaycan-Malayziya əməkdaşlığının genişlənməsi məmnunluq doğurur

    Xarici siyasət
    11:17

    Şəmkirdə yol qəzasında xəsarət alanların vəziyyətləri açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    11:09

    Azərbaycanlı cüdo hakimi: "Sofiyadakı dünya çempionatı təcrübə baxımından mənim üçün önəmlidir" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    11:07

    Prezident İlham Əliyev Malayziya Kralına təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti