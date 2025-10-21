СМИ: При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 22:10
Не менее 30 человек погибли и еще около 40 получили ожоги разной степени тяжести в результате инцидента с бензовозом на западе Нигерии.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным, бензовоз попал в ДТП на шоссе Агае - Бида в штате Нигер. Местные жители решили похитить содержимое цистерны и стали откачивать его. Произошел взрыв, разлившаяся жидкость загорелась.
Председатель отделения профсоюза водителей бензовозов и газовозов Нигерии Фарук Мохаммед Каво подтвердил факт происшествия. По его данным, только с начала месяца в штате Нигер зафиксировано около 30 подобных инцидентов.
