    СМИ: При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек

    • 21 октября, 2025
    • 22:10
    Не менее 30 человек погибли и еще около 40 получили ожоги разной степени тяжести в результате инцидента с бензовозом на западе Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на очевидцев.

    По предварительным данным, бензовоз попал в ДТП на шоссе Агае - Бида в штате Нигер. Местные жители решили похитить содержимое цистерны и стали откачивать его. Произошел взрыв, разлившаяся жидкость загорелась.

    Председатель отделения профсоюза водителей бензовозов и газовозов Нигерии Фарук Мохаммед Каво подтвердил факт происшествия. По его данным, только с начала месяца в штате Нигер зафиксировано около 30 подобных инцидентов.

    Nigeriyada yanacaq tankerinin partlaması 30 nəfərin ölümünə səbəb olub

