СМИ: При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек

Не менее 30 человек погибли и еще около 40 получили ожоги разной степени тяжести в результате инцидента с бензовозом на западе Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, бензовоз попал в ДТП на шоссе Агае - Бида в штате Нигер. Местные жители решили похитить содержимое цистерны и стали откачивать его. Произошел взрыв, разлившаяся жидкость загорелась.

Председатель отделения профсоюза водителей бензовозов и газовозов Нигерии Фарук Мохаммед Каво подтвердил факт происшествия. По его данным, только с начала месяца в штате Нигер зафиксировано около 30 подобных инцидентов.