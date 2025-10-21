Nigeriyada yanacaq tankerinin partlaması 30 nəfərin ölümünə səbəb olub
Digər ölkələr
- 21 oktyabr, 2025
- 22:21
Nigeriyanın qərbində yanacaq tankeri ilə bağlı insident nəticəsində ən azı 30 nəfər ölüb, daha 40 nəfər müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Nation" qəzeti hadisə şahidlərinə istinadən məlumat yayıb.
İlkin məlumatlara görə, Niger bölgəsinin Aqae-Bida magistral yolunda yanacaq daşıyan tanker qəzaya uğrayıb və yerli sakinlər tankerin içindəki yanacağı oğurlamaq istəyib. Həmin vaxt partlayış baş verib və ətrafa tökülən maye alovlanıb.
Nigeriya Benzin və Qaz Tankerləri Sürücüləri Birliyinin sədri Faruk Məhəmməd Kavo hadisəni təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, ayın əvvəlindən Niger əyalətində təxminən 30 oxşar hadisə qeydə alınıb.
