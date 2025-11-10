СМИ: В результате столкновения двух поездов недалеко от Братиславы пострадали около 30 человек - ОБНОВЛЕНО

В результате столкновения двух поездов недалеко от Братиславы пострадали около 30 человек.

Как передает Report, об этом сообщает издание SME.

По данным СМИ, авария произошла между словацкой столицей и городом Пезинок. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что данный инцидент требует тщательного расследования. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и отметил, что находится на связи с соответствующими членами правительства.

По словам премьера, предстоит установить, стало ли столкновение результатом технического сбоя или человеческого фактора.

поезд, направлявшийся в Братиславу, при выезде из Пезинка (в 20 километрах от словацкой столицы) столкнулся с другим.

