    СМИ: В результате столкновения двух поездов недалеко от Братиславы пострадали около 30 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 00:58
    В результате столкновения двух поездов недалеко от Братиславы пострадали около 30 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает издание SME.

    По данным СМИ, авария произошла между словацкой столицей и городом Пезинок. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

    Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что данный инцидент требует тщательного расследования. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и отметил, что находится на связи с соответствующими членами правительства.

    По словам премьера, предстоит установить, стало ли столкновение результатом технического сбоя или человеческого фактора.

    столкновение поездов Братислава пострадавшие
    KİV: Bratislava yaxınlığında iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 30 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

