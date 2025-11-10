İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    KİV: Bratislava yaxınlığında iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 30 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 01:10
    KİV: Bratislava yaxınlığında iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 30 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Bratislava yaxınlığında iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 30 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un SME nəşrinə istinadən məlumatına görə, qəza Slovakiyanın paytaxtı ilə Pezinok şəhəri arasında baş verib.

    Hadisə yerinə Slovakiyanın daxili işlər naziri Matuş Şutay-Eştok gəlib.

    Ölkənin baş naziri Robert Fitso bildirib ki, bu insident ciddi araşdırma tələb edir. O, xəsarət alanlara tezliklə sağalmağı arzulayıb və hökumətin müvafiq üzvləri ilə əlaqədə olduğunu qeyd edib.

    Baş nazirin sözlərinə görə, toqquşmanın texniki nasazlıqdan, yoxsa insan faktorundan qaynaqlandığı müəyyən edilməlidir.

    Bratislava yaxınlığında iki qatarın toqquşması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Mətbuat Agentliyi (TASR) məlumat yayıb.

    "Bratislava ilə Pezinok arasında baş vermiş iki qatar qəzası nəticəsində bir neçə yaralı barədə məlumat var", – deyə agentliyin bazar günü yaydığı xəbərdə bildirilib.

    Məlumata görə, Bratislavaya doğru hərəkət edən qatar Pezinokdan çıxarkən (Slovakiya paytaxtından 20 km məsafədə) digər qatarla toqquşub.

    Qatarların toqquşma şəraiti araşdırılır.

    Bratislava Slovakiya Qatar qəzası
    СМИ: В результате столкновения двух поездов недалеко от Братиславы пострадали около 30 человек - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    01:18

    Ankarada yol qəzası baş verib, bir ailənin dörd üzvü ölüb

    Region
    01:10

    KİV: Bratislava yaxınlığında iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 30 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:58

    Şərurda minik və yük avtomobilləri toqquşub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    00:23

    "Axios": ABŞ Senatındakı demokratlar qrupu şatdaunun sonlandırılmasına yardım etməyə hazırdırlar

    Digər ölkələr
    00:08

    Norris "Formula 1" üzrə Braziliya Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    00:01

    Göygöldə avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    23:39

    BBC-nin baş direktoru Trampın çıxışının saxtalaşdırılması ilə bağlı xəbərlərdən sonra istefa verib

    Digər ölkələr
    23:34

    "Mançester Siti" İngiltərə çempionatında "Liverpul"a qalib gəlib

    Futbol
    23:23

    Tramp amerikalılara gömrük rüsumlarından 2 min dollar dividend ödəniləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti