KİV: Bratislava yaxınlığında iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 30 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB
- 10 noyabr, 2025
- 01:10
Bratislava yaxınlığında iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 30 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un SME nəşrinə istinadən məlumatına görə, qəza Slovakiyanın paytaxtı ilə Pezinok şəhəri arasında baş verib.
Hadisə yerinə Slovakiyanın daxili işlər naziri Matuş Şutay-Eştok gəlib.
Ölkənin baş naziri Robert Fitso bildirib ki, bu insident ciddi araşdırma tələb edir. O, xəsarət alanlara tezliklə sağalmağı arzulayıb və hökumətin müvafiq üzvləri ilə əlaqədə olduğunu qeyd edib.
Baş nazirin sözlərinə görə, toqquşmanın texniki nasazlıqdan, yoxsa insan faktorundan qaynaqlandığı müəyyən edilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Mətbuat Agentliyi (TASR) məlumat yayıb.
"Bratislava ilə Pezinok arasında baş vermiş iki qatar qəzası nəticəsində bir neçə yaralı barədə məlumat var", – deyə agentliyin bazar günü yaydığı xəbərdə bildirilib.
Məlumata görə, Bratislavaya doğru hərəkət edən qatar Pezinokdan çıxarkən (Slovakiya paytaxtından 20 km məsafədə) digər qatarla toqquşub.
Qatarların toqquşma şəraiti araşdırılır.