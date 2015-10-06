При обстреле резиденции премьера Йемена в Адене погибли 12 человек

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ При обстреле резиденции премьер-министра Йемена Халеда Бахаха в городе Аден на юге страны погибли 12 человек, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Среди погибших есть солдаты армии Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщил телеканал Sky Nrws Arabia, сам премьер при обстреле не пострадал.

Ранее поступила информация, что гостиница "Аль-Каср", где временно разместился глава правительства, утром подверглась обстрелу из гранатометов. По данным другого панарабского телеканала Al Arabiya, в здании возник пожар. В районе были слышны еще несколько взрывов и стрельба.

Все улицы, ведущие к гостинице были перекрыты.

Информация о том, кто именно совершил нападение, пока отсутствует.

Нападение на резиденцию главы правительства Йемена стало уже не первым в этом году. 19 января хуситы окружили его резиденцию в столице страны Сане и обстреляли кортеж. Премьер в тот день, как и сегодня, не пострадал.