Сегодня 92-летний Поль Бийя баллотируется на восьмой срок не президентских выборах в Камеруне.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что Бийя, находящийся у власти с 1982 года, отвергает призывы уйти в отставку, но редко появляется на публике.

"Наш кандидат в отличной форме... и он способен продолжить начатое", - заявил министр труда и генеральный секретарь правящей партии Грегуар Овона французскому радио RFI.

В случае победы Бийя сможет оставаться на посту президента почти до своего 100-летия.