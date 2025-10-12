СМИ: Президент Камеруна намерен руководить страной до 100 лет
Другие страны
- 12 октября, 2025
- 12:10
Сегодня 92-летний Поль Бийя баллотируется на восьмой срок не президентских выборах в Камеруне.
Как передает Report, об этом пишет The Guardian.
Издание отмечает, что Бийя, находящийся у власти с 1982 года, отвергает призывы уйти в отставку, но редко появляется на публике.
"Наш кандидат в отличной форме... и он способен продолжить начатое", - заявил министр труда и генеральный секретарь правящей партии Грегуар Овона французскому радио RFI.
В случае победы Бийя сможет оставаться на посту президента почти до своего 100-летия.
