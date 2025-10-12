KİV: Kamerun Prezidenti 100 yaşına qədər ölkəni idarə etmək niyyətindədir
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2025
- 12:25
Bu gün 92 yaşlı Pol Biya Kamerunda prezident seçkilərində səkkizinci müddətə namizədliyini irəli sürür.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Guardian" yazıb.
Nəşr qeyd edib ki, 1982-ci ildən bəri hakimiyyətdə olan Biya istefa çağırışlarını rədd edir, lakin nadir hallarda ictimaiyyət qarşısında görünür.
"Bizim namizədimiz əla formadadır və o başladığı işi davam etdirməyə qadirdir", - deyə əmək naziri və hakim partiyanın baş katibi Qrequar Ovona Fransanın RFI radiosuna bəyanat verib.
Qələbə qazandığı təqdirdə, Biya, demək olar ki, 100 yaşına qədər prezident postunda qala biləcək.
