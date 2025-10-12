İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    KİV: Kamerun Prezidenti 100 yaşına qədər ölkəni idarə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2025
    • 12:25
    KİV: Kamerun Prezidenti 100 yaşına qədər ölkəni idarə etmək niyyətindədir

    Bu gün 92 yaşlı Pol Biya Kamerunda prezident seçkilərində səkkizinci müddətə namizədliyini irəli sürür.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Guardian" yazıb.

    Nəşr qeyd edib ki, 1982-ci ildən bəri hakimiyyətdə olan Biya istefa çağırışlarını rədd edir, lakin nadir hallarda ictimaiyyət qarşısında görünür.

    "Bizim namizədimiz əla formadadır və o başladığı işi davam etdirməyə qadirdir", - deyə əmək naziri və hakim partiyanın baş katibi Qrequar Ovona Fransanın RFI radiosuna bəyanat verib.

    Qələbə qazandığı təqdirdə, Biya, demək olar ki, 100 yaşına qədər prezident postunda qala biləcək.

    СМИ: Президент Камеруна намерен руководить страной до 100 лет
    Media: President of Cameroon plans to rule until age 100

