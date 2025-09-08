СМИ: Президент Израиля встретится в Лондоне с официальными лицами Великобритании

Президент Израиля Ицхак Герцог на этой неделе совершит визит в Лондон и проведет встречу с одним из высокопоставленных представителей правительства Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщил дипломатический источник.

По его словам, не исключено, что Герцога примет премьер-министр Британии Кир Стармер, а также глава МИД Иветт Купер. Однако официального подтверждения этой информации ни от британской стороны, ни от офиса президента Израиля пока не поступало.

В резиденции Герцога лишь отметили, что он встретится с "представителями общественности" в рамках трехдневного визита.