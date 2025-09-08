ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    СМИ: Президент Израиля встретится в Лондоне с официальными лицами Великобритании

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 18:47
    СМИ: Президент Израиля встретится в Лондоне с официальными лицами Великобритании

    Президент Израиля Ицхак Герцог на этой неделе совершит визит в Лондон и проведет встречу с одним из высокопоставленных представителей правительства Великобритании.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщил дипломатический источник.

    По его словам, не исключено, что Герцога примет премьер-министр Британии Кир Стармер, а также глава МИД Иветт Купер. Однако официального подтверждения этой информации ни от британской стороны, ни от офиса президента Израиля пока не поступало.

    В резиденции Герцога лишь отметили, что он встретится с "представителями общественности" в рамках трехдневного визита.

    Ицхак Герцог Лондон Кир Стармер визит
    KİV: İsrail Prezidenti Londonda Böyük Britaniya rəsmiləri ilə görüşəcək

    Последние новости

    20:07

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Другие страны
    19:56

    Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестах

    Другие страны
    19:47

    В Ливане в результате израильских атак погибли пять человек

    Другие страны
    19:41

    Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты Израиля

    Другие страны
    19:38

    Северная Македония планирует конверсию угольных электростанций в газовые за счет азербайджанских поставок

    Энергетика
    19:33

    В бюджет Азербайджана в этом году поступило 79,5 млн манатов от приватизации госимущества

    Финансы
    19:32

    В Непале число погибших в ходе демонстраций достигло 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:28

    В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожности

    Происшествия
    19:23

    Ас-Сиси: Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты

    Другие страны
    Лента новостей