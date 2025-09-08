СМИ: Президент Израиля встретится в Лондоне с официальными лицами Великобритании
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 18:47
Президент Израиля Ицхак Герцог на этой неделе совершит визит в Лондон и проведет встречу с одним из высокопоставленных представителей правительства Великобритании.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщил дипломатический источник.
По его словам, не исключено, что Герцога примет премьер-министр Британии Кир Стармер, а также глава МИД Иветт Купер. Однако официального подтверждения этой информации ни от британской стороны, ни от офиса президента Израиля пока не поступало.
В резиденции Герцога лишь отметили, что он встретится с "представителями общественности" в рамках трехдневного визита.
Последние новости
20:07
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РоссииДругие страны
19:56
Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестахДругие страны
19:47
В Ливане в результате израильских атак погибли пять человекДругие страны
19:41
Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты ИзраиляДругие страны
19:38
Северная Македония планирует конверсию угольных электростанций в газовые за счет азербайджанских поставокЭнергетика
19:33
В бюджет Азербайджана в этом году поступило 79,5 млн манатов от приватизации госимуществаФинансы
19:32
В Непале число погибших в ходе демонстраций достигло 19 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:28
В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожностиПроисшествия
19:23