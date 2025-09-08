KİV: İsrail Prezidenti Londonda Böyük Britaniya rəsmiləri ilə görüşəcək
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 19:05
İsrail Prezidenti İsxak Hersoq bu həftə Londona səfər edəcək və Böyük Britaniya hökumətinin yüksək vəzifəli nümayəndələrindən biri ilə görüş keçirəcək.
"Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə diplomatik mənbə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Hersoqu Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer, həmçinin xarici işlər naziri İvett Kuper qəbul edə bilər. Lakin nə Britaniya tərəfi, nə də İsrail Prezidentinin ofisi bu məlumatı rəsmi qaydada təsdiqləməyib.
Hersoqun iqamətgahında yalnız onu qeyd ediblər ki, o, üç gün davam edəcək səfər çərçivəsində "ictimaiyyət nümayəndələri" ilə görüşəcək.
Son xəbərlər
20:06
Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıbHadisə
19:58
Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıbDigər ölkələr
19:52
Rusiyanın anti-Azərbaycan təbliğatı: Gebbels üslubunda siyasət - ŞƏRHXarici siyasət
19:49
Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edirDigər ölkələr
19:36
KİV: Fransanın Baş naziri parlamentdə səsvermədə məğlub olarsa, istefa verəcəkDigər ölkələr
19:29
İsrail və Hindistan yeni investisiya sazişi imzalayıblarDigər ölkələr
19:20
Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlanıbMaliyyə
19:18
İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıbDigər ölkələr
19:09
Video