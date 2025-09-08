İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    KİV: İsrail Prezidenti Londonda Böyük Britaniya rəsmiləri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 19:05
    KİV: İsrail Prezidenti Londonda Böyük Britaniya rəsmiləri ilə görüşəcək

    İsrail Prezidenti İsxak Hersoq bu həftə Londona səfər edəcək və Böyük Britaniya hökumətinin yüksək vəzifəli nümayəndələrindən biri ilə görüş keçirəcək.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə diplomatik mənbə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Hersoqu Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer, həmçinin xarici işlər naziri İvett Kuper qəbul edə bilər. Lakin nə Britaniya tərəfi, nə də İsrail Prezidentinin ofisi bu məlumatı rəsmi qaydada təsdiqləməyib.

    Hersoqun iqamətgahında yalnız onu qeyd ediblər ki, o, üç gün davam edəcək səfər çərçivəsində "ictimaiyyət nümayəndələri" ilə görüşəcək.

    İsrail prezident London səfər
    СМИ: Президент Израиля встретится в Лондоне с официальными лицами Великобритании

    Son xəbərlər

    20:06

    Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

    Hadisə
    19:58

    Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Rusiyanın anti-Azərbaycan təbliğatı: Gebbels üslubunda siyasət - ŞƏRH

    Xarici siyasət
    19:49

    Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edir

    Digər ölkələr
    19:36

    KİV: Fransanın Baş naziri parlamentdə səsvermədə məğlub olarsa, istefa verəcək

    Digər ölkələr
    19:29

    İsrail və Hindistan yeni investisiya sazişi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    19:20

    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlanıb

    Maliyyə
    19:18

    İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb

    Digər ölkələr
    19:09
    Video

    Bakıda sürücü diqqətsizliyi işıqforun yararsız vəziyyətə düşməsinə səbəb olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti