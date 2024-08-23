СМИ: Премьер Франции хочет назначить преемника не из президентской коалиции

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выступил за назначение премьер-министра не из числа президентского блока центристов.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выступил за назначение премьер-министра не из числа президентского блока центристов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Я выступал за назначение нового премьер-министра, не принадлежащего к партиям центрального блока", - заявил он в письме однопартийцам после встречи представителей президентского блока с Макроном в рамках переговоров о формировании нового правительства.

Атталь заверил, что такой шаг позволит сформировать кабмин, представляющий интересы широкого политического спектра: от левых до республиканских правых.

"Это могло бы позволить двигаться вперед в интересах французского народа", - добавил он.