    СМИ: Посредники ХАМАС и Израиля выдвинули новое предложение о перемирии

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 23:13
    Посредники между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем выдвинули новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое предусматривает освобождение 10 израильских заложников и перемирие сроком в два месяца.

    Как передает Report, об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал Al Hadath.

    По его информации, согласно условиям предложения, ХАМАС должен будет передать 10 живых заложников, удерживаемых в палестинском анклаве, а также тела двух заложников с американским гражданством "в обмен на гарантии США, что режим прекращения огня в Газе продлится два месяца и позволит доставлять гуманитарную помощь".

    Телеканал утверждает, что ни ХАМАС, ни Израиль пока не предоставили свои ответы, а "дипломатические усилия по достижению решения, которое выведет переговоры из тупика, продолжаются".

    Ранее телеканал Fox News сообщил, что палестинские радикалы написали президенту США Дональду Трампу письмо, в котором просят его "лично гарантировать 60-дневную паузу в Газе в обмен на немедленное освобождение половины заложников".

