ХАМАС предложил Трампу выступить гарантом 60-дневного перемирия в Газе
Другие страны
- 22 сентября, 2025
- 17:57
Движение ХАМАС направило письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой выступить гарантом 60-дневного перемирия в секторе Газа в обмен на освобождение половины удерживаемых заложников.
Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации и источник, участвующий в переговорах.
Согласно сообщению, письмо в настоящее время находится в Катаре и будет передано Трампу на этой неделе
Переговоры осложнены тем, что Катар приостановил посреднические усилия по освобождению оставшихся 48 заложников, после того как Израиль в начале месяца попытался ликвидировать руководство ХАМАС в Дохе.
Последние новости
18:50
Анар Гулиев: Генпланы 10 городов Азербайджана находятся на стадии утвержденияИнфраструктура
18:48
Токаев: Соглашение между Азербайджаном и Арменией стимулирует рост значимости Среднего коридораВ регионе
18:47
Представители Азербайджана и Британии при НАТО обсудили итоги вашингтонской встречиВнешняя политика
18:43
Эксперт: Гран-при Азербайджана запомнился интересными событиямиФормула 1
18:40
Эрдоган призвал мировое сообщество признать ПалестинуВ регионе
18:39
ACWA Power: Ресурсный потенциал Азербайджана в "зеленой энергетике" превышает внутренний спросЭнергетика
18:36
Фото
Amazon Kuiper инвестирует $200 млн в создание своей инфраструктуры в КазахстанеВ регионе
18:31
Лю Чарльз Яншен: Азербайджан должен иметь свою стратегию в производстве солнечных панелейЭнергетика
18:28