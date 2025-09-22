ХАМАС предложил Трампу выступить гарантом 60-дневного перемирия в Газе

Движение ХАМАС направило письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой выступить гарантом 60-дневного перемирия в секторе Газа в обмен на освобождение половины удерживаемых заложников.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации и источник, участвующий в переговорах.

Согласно сообщению, письмо в настоящее время находится в Катаре и будет передано Трампу на этой неделе

Переговоры осложнены тем, что Катар приостановил посреднические усилия по освобождению оставшихся 48 заложников, после того как Израиль в начале месяца попытался ликвидировать руководство ХАМАС в Дохе.