    ХАМАС предложил Трампу выступить гарантом 60-дневного перемирия в Газе

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 17:57
    ХАМАС предложил Трампу выступить гарантом 60-дневного перемирия в Газе

    Движение ХАМАС направило письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой выступить гарантом 60-дневного перемирия в секторе Газа в обмен на освобождение половины удерживаемых заложников.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации и источник, участвующий в переговорах.

    Согласно сообщению, письмо в настоящее время находится в Катаре и будет передано Трампу на этой неделе

    Переговоры осложнены тем, что Катар приостановил посреднические усилия по освобождению оставшихся 48 заложников, после того как Израиль в начале месяца попытался ликвидировать руководство ХАМАС в Дохе.

