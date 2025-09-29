СМИ: Посольство Молдовы в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 08:56
Посольство Молдовы в Брюсселе, где проходило голосование на парламентских выборах, эвакуировали после сообщения о бомбе, но оно оказалось ложным.
Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников.
"В воскресенье избирателей и чиновников быстро вывели из молдавского посольства в центре Брюсселя после полученных сообщений о заложенной бомбе в здании, которые оказались ложными", - пишет издание.
По словам источников газеты, полиция не нашла никаких указаний на то, что была заложена бомба. Отмечается, что после разрешения властей голосование возобновилось.
