    СМИ: Посольство Молдовы в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 08:56
    СМИ: Посольство Молдовы в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе

    Посольство Молдовы в Брюсселе, где проходило голосование на парламентских выборах, эвакуировали после сообщения о бомбе, но оно оказалось ложным.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников.

    "В воскресенье избирателей и чиновников быстро вывели из молдавского посольства в центре Брюсселя после полученных сообщений о заложенной бомбе в здании, которые оказались ложными", - пишет издание.

    По словам источников газеты, полиция не нашла никаких указаний на то, что была заложена бомба. Отмечается, что после разрешения властей голосование возобновилось.

    KİV: Moldovanın Brüsseldəki səfirliyi bomba xəbərdarlığından sonra boşaldılıb

