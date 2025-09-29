İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    KİV: Moldovanın Brüsseldəki səfirliyi bomba xəbərdarlığından sonra boşaldılıb

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 08:58
    Brüsseldə parlament seçkilərində səsvermə keçirilən Moldova səfirliyinin binası bomba xəbərdarlığından sonra bina boşaldılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" qəzeti iki rəsmiyə istinadən məlumat yayıb.

    "Bazar günü seçicilər və rəsmilər Brüsselin mərkəzində yerləşən Moldova səfirliyindən binaya bomba qoyulması barədə alınan və sonradan əsassız olduğu üzə çıxan xəbərdarlıqdan sonra tez bir zamanda təxliyə edilib", - qəzet yazıb.

    Qəzetin mənbələrinə görə, polis bombanın qoyulduğuna dair heç bir əlamət aşkar etməyib. Qeyd olunub ki, hakimiyyət orqanlarının icazəsindən sonra səsvermə bərpa olunub.

    Brüssel Moldova səfirlik
