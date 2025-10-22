СМИ: Послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    • 22 октября, 2025
    • 22:58
    Послы стран Евросоюза поддержали очередной 19-й пакет ограничительных мер в отношении России.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Официальное подтверждение этой информации от председательства пока не поступило.

    Для того чтобы пакет санкций вступил в силу, его должен утвердить Совет ЕС на уровне министров. Ожидается, что процедура утверждения состоится в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что в 19-й пакет санкций против России вошли торговые ограничения на сумму свыше 40 млрд евро.

    KİV: Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketi ilə bağlı razılığa gəliblər

