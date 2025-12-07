Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    СМИ: Польшу исключили из дискуссий по завершению российско-украинской войны

    Польша оказалась вне круга участников ключевого лондонского саммита по Украине, где европейские лидеры обсудят шаги США по завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом пишет польское издание Polsat.

    На предстоящей встрече в Лондоне 8 декабря, где встретятся лидеры Франции, Великобритании, Германии и Украины, Варшаву не пригласили.

    Это решение вызвало резкую реакцию среди бывших польских руководителей, которые рассматривают такой шаг как сигнал снижения международного веса Польши и ограничение ее роли в ключевых европейских переговорах. По оценке бывших польских лидеров, с которыми побеседовало издание, причиной этого стали внутренние разногласия и дипломатическая пассивность.

    Бывший премьер Лешек Миллер отметил, что Польша системно исключается из форматов, где принимаются стратегические решения по Украине. По его словам, страна должна ясно понимать причины отсутствия, чтобы не терять влияние.

    Экс-президент Бронислав Коморовский подчеркнул, что европейские лидеры оценивают Польшу "по ее реальному весу", а внутренние проблемы и слабая политическая координация ограничивают роль Варшавы.

    Бывший премьер Ян Кшиштоф Белецкий отметил, что самостоятельные шаги властей по отталкиванию Украины негативно отражаются на участии Польши в переговорах.

    Другой экс-премьер Вальдемар Павляк добавил, что внутриполитические конфликты и дипломатическая неактивность препятствуют присутствию страны в стратегических дискуссиях Европы, в том числе по вопросам войны с Россией.

    Ранее сообщалось, что лидеры евротройки 8 декабря проведут в Лондоне встречу с президентом Украины.

