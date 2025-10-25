Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    25 октября, 2025
    Полиция Лондона пересматривает 9 тысяч дел о педофилии после обвинения в адрес мэра Садика Хана со стороны СМИ в умалчивании проблемы банд растлителей малолетних в британской столице.

    Как передает Report, об этом пишет издание Express со ссылкой на внутреннее письмо властей.

    Ранее Express с опорой на собственное расследование сообщало, что мэр Лондона Садик Хан был осведомлен об активности банд педофилов в британской столице, но умалчивал о проблеме в публичном пространстве.

    "Столичная полиция пересматривает девять тысяч дел в рамках нового масштабного расследования деятельности банд, занимающихся растлением малолетних, несмотря на предшествовавшее этому отрицание мэром Лондона Садиком Ханом того, что такие банды действуют в столице", - говорится в статье.

    По данным издания, в письме Садику Хану комиссар лондонской полиции Марк Роули извещает, что расследует вопрос о растлении малолетних в столице и подчеркивает, что жертвы преступлений банд педофилов зачастую не добивались правосудия, но при этом сталкивались с недоверием и порой даже порицанием.

    Роули отметил, что полиция, помимо прочей информации, также будет опираться и на расследование Express, а обзор данных по проблеме будет завершен к апрелю 2026 года. Перечень пересматриваемых дел, подчеркивает издание, охватывает период с 2010 года по наши дни.

    Лента новостей