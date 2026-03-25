СМИ: Переговоры США и Ирана могут состояться в эти выходные при участии Вэнса
- 25 марта, 2026
- 22:21
США обсуждают возможность встречи с иранской стороной на этих выходных для обсуждения завершения войны, в которой примет участие вице-президент Джей Ди Вэнс.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
Несмотря на это, состав делегаций, место и конкретные сроки встречи все еще на стадии обсуждения. Отмечается, что Пакистан и Турция рассматриваются как возможные платформы для проведения переговоров. Оба государства выступали посредниками в налаживании дипломатического канала между сторонами конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф участвуют в переговорах с Ираном.
