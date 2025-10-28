СМИ: Переговоры Афганистана и Пакистана в Стамбуле завершились безрезультатно

Переговоры между Афганистаном и Пакистаном в Стамбуле о заключении долгосрочного перемирия завершились безрезультатно.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили афганские государственные СМИ и источник в пакистанских силах безопасности.

Напомним, что 19 октября в Дохе страны подписали соглашение о прекращении огня, а три дня назад начали переговоры в Стамбуле, чтобы обсудить пути урегулирования пограничного кризиса и создания условий для соблюдения режима прекращения огня.