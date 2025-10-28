Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    СМИ: Переговоры Афганистана и Пакистана в Стамбуле завершились безрезультатно

    • 28 октября, 2025
    • 10:55
    СМИ: Переговоры Афганистана и Пакистана в Стамбуле завершились безрезультатно

    Переговоры между Афганистаном и Пакистаном в Стамбуле о заключении долгосрочного перемирия завершились безрезультатно.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили афганские государственные СМИ и источник в пакистанских силах безопасности.

    Напомним, что 19 октября в Дохе страны подписали соглашение о прекращении огня, а три дня назад начали переговоры в Стамбуле, чтобы обсудить пути урегулирования пограничного кризиса и создания условий для соблюдения режима прекращения огня.

    Лента новостей