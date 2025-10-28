KİV: Əfqanıstan və Pakistanın İstanbuldakı danışıqları nəticəsiz başa çatıb
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2025
- 10:59
Əfqanıstan və Pakistan arasında İstanbulda uzunmüddətli atəşkəs bağlanması ilə bağlı aparılan danışıqlar nəticəsiz başa çatıb.
"Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Əfqanıstan KİV-ləri və Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrindəki mənbə bildirib.
