При столкновении судна с Бруклинским мостом четыре человека серьезно пострадали

Парусное судно ВМС Мексики, на котором находилось порядка 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке (США - ред.).

Четыре человека получили серьезные травмы в результате столкновения парусного судна ВМС Мексики с Бруклинским мостом в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщил мэр города Эрик Адамс.

"Девятнадцать человек пострадали. Четыре человека пострадали серьезно, их доставили в больницу. Всего на борту находились 277 человек", - сказал он на пресс-конференции.

Власти города опровергли сообщения о том, что несколько человек выпали за борт в результате происшествия. Конструкция моста не получила повреждений, движение по нему возобновлено.

Ранее в субботу мачты учебного парусного судна мексиканских ВМС "Куаутемок" задели Бруклинский мост и сломались. Мексиканское министерство военно-морских сил сообщило, что парусное судно не сможет продолжить учебный поход.

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Парусное судно ВМС Мексики, на котором находилось порядка 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке (США - ред.).

Как передает Report , об этом сообщает газета New York Post .

По ее сведениям, в субботу вечером одна из мачт учебного парусного судна мексиканских ВМС Куаутемок задела Бруклинский мост, сломалась и пробила палубу.

В результате происшествия есть пострадавшие, несколько из них, пишет издание, находятся в тяжелом состоянии. Экстренные службы проверяют воды реки Ист-Ривер в поисках тех, кто мог выпасть за борт. Информации о числе пострадавших в результате произошедшего пока не приводится.