    СМИ: Парламентские выборы в Сирии перенесли на 5 октября

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 18:30
    Сроки проведения выборов в Народный совет (однопалатный парламент) Сирии перенесены на 5 октября.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

    Изначально голосование было запланировано на 15 - 20 сентября. Однако на этой неделе избирком сообщил, что сроки проведения выборов будут отложены по логистическим причинам, в частности из-за отсутствия достоверных записей актов гражданского состояния в связи с происходившими в стране боевыми действиями и перемещением населения.

    Ожидается, что по итогам голосования в коллегиях выборщиков будут отобраны 140 депутатов, остальные 70 будут назначены президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Срок полномочий временного парламента будет составлять 30 месяцев с возможностью продления, он будет выполнять функции законодательного органа власти до принятия постоянной конституции и проведения новых выборов.

    Народный совет Сирии был распущен 29 января указом временного правительства.

    Сирия парламентские выборы

