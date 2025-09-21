KİV: Suriyada parlament seçkiləri oktyabrın 5-nə təxirə salınıb
- 21 sentyabr, 2025
- 19:39
Suriyanın Xalq Şurasına (birpalatalı parlament) seçkilər oktyabrın 5-nə təxirə salınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al Hadath" telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Səsvermə əvvəlcə sentyabrın 15-20-nə təyin edilmişdi. Lakin bu həftə seçki komissiyası seçkilərin maddi-texniki səbəblərə, xüsusən də ölkədə davam edən döyüşlər və əhalinin yerdəyişməsi səbəbindən vətəndaşların qeydiyyatlarının dəqiq olmaması səbəbindən təxirə salınacağını açıqlayıb.
Səsvermənin nəticələrinə əsasən seçki kollegiyalarında 140 deputatın seçiləcəyi, qalan 70 nəfərin isə Suriya Prezidenti tərəfindən keçid dövrünə təyin ediləcəyi gözlənilir.
Xalq Şurası yanvarın 29-da müvəqqəti hökumətin fərmanı ilə buraxılıb.