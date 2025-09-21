İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    KİV: Suriyada parlament seçkiləri oktyabrın 5-nə təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2025
    • 19:39
    KİV: Suriyada parlament seçkiləri oktyabrın 5-nə təxirə salınıb

    Suriyanın Xalq Şurasına (birpalatalı parlament) seçkilər oktyabrın 5-nə təxirə salınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al Hadath" telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Səsvermə əvvəlcə sentyabrın 15-20-nə təyin edilmişdi. Lakin bu həftə seçki komissiyası seçkilərin maddi-texniki səbəblərə, xüsusən də ölkədə davam edən döyüşlər və əhalinin yerdəyişməsi səbəbindən vətəndaşların qeydiyyatlarının dəqiq olmaması səbəbindən təxirə salınacağını açıqlayıb.

    Səsvermənin nəticələrinə əsasən seçki kollegiyalarında 140 deputatın seçiləcəyi, qalan 70 nəfərin isə Suriya Prezidenti tərəfindən keçid dövrünə təyin ediləcəyi gözlənilir.

    Seçki kollegiyasının səsverməsi nəticəsində parlamentin 140 üzvünün seçiləcəyi, qalan 70 üzvünün isə Suriya Prezidenti Əhməd əl-Şaraa tərəfindən müvəqqəti müddətə təyin ediləcəyi gözlənilir. Müvəqqəti parlament 30 aylıq müddətə fəaliyyət göstərəcək, yenilənə bilər və daimi konstitusiya qəbul edilənə və yeni seçkilər keçirilənədək qanunverici orqan kimi fəaliyyət göstərəcək.

    Xalq Şurası yanvarın 29-da müvəqqəti hökumətin fərmanı ilə buraxılıb.

    Suriya parlament seçkiləri Deputat
    СМИ: Парламентские выборы в Сирии перенесли на 5 октября

    Son xəbərlər

    19:46

    Mahmud Abbas: Britaniyanın Fələstini tanıması sülh yolunda mühüm addımdır

    Digər ölkələr
    19:39

    KİV: Suriyada parlament seçkiləri oktyabrın 5-nə təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    19:26

    Azərbaycan millisinin III MDB Oyunları üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    19:22

    Azərbaycanı Açıq Avropa Turnirində təmsil edəcək cüdoçular müəyyənləşib

    Fərdi
    19:08

    KİV: Əfqanıstanın "Baqram" aviabazasında partlayış olub

    Digər ölkələr
    18:58

    Azərbaycan XİN Maltanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    18:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    18:50

    Londona uçan təyyarə Bakıya eniş edib

    İnfrastruktur
    18:40

    Prezident: Azərbaycan müstəqillik qazandığı ilk gündən beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsini daim dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti