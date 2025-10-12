СМИ: Пакистан установил контроль над 19 постами на границе с Афганистаном

Пакистанская армия на границе с Афганистаном установила контроль над 19 афганскими постами, откуда совершались нападения на пакистанскую территорию.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Pakistan со ссылкой на источники в силах безопасности.

Согласно информации, армия Пакистана нанесла ответный удар после того, как афганские вооруженные силы обстреляли несколько контрольных пунктов в граничащих с Афганистаном округах. Также были ликвидированы группы боевиков ИГИЛ и "Движение талибов Пакистана", пытавшихся пересечь границу при огневой поддержке афганских ВС.

Пакистанская армия применила артиллерию, танки, а также легкое и тяжелое вооружение. Кроме того, для нанесения ударов по укрытиям боевиков были задействованы авиация и беспилотники. Свою поддержку действиям армии Пакистана выразили старейшины племен, проживающих в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

"Реакцию Пакистана на агрессию Афганистана не следует рассматривать как акт войны. Ответные операции пакистанских ВС направлены только против укрытий и тренировочных лагерей боевиков, а мирное население Афганистана не является целью пакистанской армии", - приводит газета слова источника.