Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    СМИ: Пакистан установил контроль над 19 постами на границе с Афганистаном

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 07:05
    СМИ: Пакистан установил контроль над 19 постами на границе с Афганистаном

    Пакистанская армия на границе с Афганистаном установила контроль над 19 афганскими постами, откуда совершались нападения на пакистанскую территорию.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Pakistan со ссылкой на источники в силах безопасности.

    Согласно информации, армия Пакистана нанесла ответный удар после того, как афганские вооруженные силы обстреляли несколько контрольных пунктов в граничащих с Афганистаном округах. Также были ликвидированы группы боевиков ИГИЛ и "Движение талибов Пакистана", пытавшихся пересечь границу при огневой поддержке афганских ВС.

    Пакистанская армия применила артиллерию, танки, а также легкое и тяжелое вооружение. Кроме того, для нанесения ударов по укрытиям боевиков были задействованы авиация и беспилотники. Свою поддержку действиям армии Пакистана выразили старейшины племен, проживающих в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

    "Реакцию Пакистана на агрессию Афганистана не следует рассматривать как акт войны. Ответные операции пакистанских ВС направлены только против укрытий и тренировочных лагерей боевиков, а мирное население Афганистана не является целью пакистанской армии", - приводит газета слова источника.

    Пакистан Афганистан боевые действия

    Последние новости

    07:05

    СМИ: Пакистан установил контроль над 19 постами на границе с Афганистаном

    Другие страны
    06:38

    В США раздадут деньги потомкам темнокожих рабов

    Другие страны
    06:22

    ХАМАС отказался от участия в церемонии подписания мирного соглашения

    Другие страны
    05:52

    При взрыве на заводе в Теннесси погибли 16 человек

    Другие страны
    05:16

    СМИ: Суд временно запретил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в Иллинойсе

    Другие страны
    04:44

    США могут ограничить обмен разведданными с Британией

    Другие страны
    04:07
    Фото

    Число погибших из-за проливных дождей в Мексике возросло до 41

    Другие страны
    03:39

    УЕФА может изменить правила отборочных турниров

    Футбол
    03:21

    ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник утром

    Другие страны
    Лента новостей