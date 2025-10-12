İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Pakistan Əfqanıstanla sərhəddə 19 keçid məntəqəsinə nəzarəti ələ keçirib

    • 12 oktyabr, 2025
    • 07:38
    Pakistan Əfqanıstanla sərhəddə 19 keçid məntəqəsinə nəzarəti ələ keçirib

    Pakistan Silahlı Qüvvələri Əfqanıstanla sərhəddə ölkəyə hücumlar həyata keçirmək üçün terrorçu qruplara dəstək verən 19 keçid məntəqəsinə nəzarəti ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin təhlükəsizlik orqanlarındakı mənbəyə istinadən Geo telekanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Əfqanıstan silahlı qüvvələrinin həmsərhəd rayonlarda bir neçə nəzarət-buraxılış məntəqəsini atəşə tutmasından sonra Pakistan ordusu cavab zərbəsi endirib.

    Əfqanıstan qüvvələrinin atəş dəstəyi ilə sərhədi keçməyə cəhd edən İŞİD və "Pakistan Taliban" yaraqlılarının qrupları da məhv edilib. Pakistan ordusu artilleriyadan, tanklardan, yüngül və ağır silahlardan istifadə edib.

    Bundan əlavə, yaraqlıların sığınacaqlarına zərbələr endirmək üçün təyyarələr və dronlar havaya qaldırılıb. Xayber-Paxtunxva əyalətindəki qəbilə ağsaqqalları Pakistan ordusunun hərəkətlərini dəstəklədiklərini bildiriblər.

    Əfqanıstan Pakistan
