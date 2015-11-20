Освобождены сотрудники Air France, находившиеся в заложниках в отеле в Мали

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Двенадцать сотрудников авиаперевозчика Air France, которые находились среди заложников в гостинице в столице Мали, освобождены.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По сообщениям СМИ, на данный момент силовики в Мали уже освободили 80 человек.

Ранее стало известно, что в центре Бамако в гостинице Radisson боевики взяли в заложники 170 человек - 140 постояльцев и 30 служащих. Отель расположен в центре города и пользуется популярностью среди иностранцев. По информации служб безопасности Мали, боевики проникли на территорию гостиницы в автомобиле с дипломатическими номерами. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.