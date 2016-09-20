Около 30 боевиков ИГ ликвидированы в результате авианалета в Афганистане

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 29 боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) были уничтожены в результате авианалета в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным Khaama Press, афганские ВВС нанесли несколько ударов по позициям ИГ в уездах Хаска Мина, Кот, а также Ачин. Местные жители и сотрудники сил безопасности в ходе операции не пострадали.

Военная кампания против ИГ началась в провинции Нангархар около двух месяцев назад. ВС США также проводят антитеррористические операции в этом регионе.