СМИ: Неизвестный дрон парализовал работу аэропорта на северо-западе Германии

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 03:17
    В немецком Бремене беспилотник прервал работу аэропорта.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя полиции.

    Согласно информации, дрон был замечен накануне около 19:30 по местному (22:30 по бакинскому) времени. Из-за его появления движение самолетов в воздушной гавани было прекращено, оператора БПЛА установить не смогли.

    Из-за инцидента рейс из Лондона в Бремен перенаправили в Гамбург, а обратный рейс не смог вылететь вовремя.

    Движение было возобновлено примерно через час.

