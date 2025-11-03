СМИ: Неизвестный дрон парализовал работу аэропорта на северо-западе Германии
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 03:17
В немецком Бремене беспилотник прервал работу аэропорта.
Как передает Report, об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя полиции.
Согласно информации, дрон был замечен накануне около 19:30 по местному (22:30 по бакинскому) времени. Из-за его появления движение самолетов в воздушной гавани было прекращено, оператора БПЛА установить не смогли.
Из-за инцидента рейс из Лондона в Бремен перенаправили в Гамбург, а обратный рейс не смог вылететь вовремя.
Движение было возобновлено примерно через час.
СМИ: Неизвестный дрон парализовал работу аэропорта на северо-западе Германии
