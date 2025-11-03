Almaniyada naməlum dron hava limanının fəaliyyətini iflic edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    03 noyabr, 2025
    Almaniyanın Bremen şəhərində dron hava limanının fəaliyyətini pozub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə DPA agentliyi polisin nümayəndəsinə istinadən xəbər verib.

    Məlumata görə, dron dünən yerli vaxtla təxminən saat 19:30-da (Bakı vaxtı ilə saat 22:30) müşahidə edilib. Onun peyda olmasına görə hava limanındakı bütün təyyarələrin hərəkəti dayandırılıb, dronun operatoru müəyyən edilməyib.

    Hadisə səbəbindən Londondan Bremenə uçuş Hamburqa yönləndirilib, geri dönüş uçuşu isə təxirə salınıb.

    Hava nəqliyyatı təxminən bir saat sonra bərpa olunub.

