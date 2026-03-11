СМИ: Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Янбу для загрузки нефти

Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Саудовской Аравии в Красном море для загрузки нефти, избегая прохода через Ормузский пролив на фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

"Флотилия из не менее 25 супертанкеров направляется в порт Янбу Саудовской Аравии в Красном море, поскольку королевство спешит доставить свою нефть на рынок в обход Ормузского пролива, через который она и другие страны Персидского залива не могут перевозить нефть с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке", - пишет агентство.

Отмечается, что ОАЭ также работают над увеличением экспорта нефти по трубопроводу от своих основных месторождений до порта Фуджейра, минуя пролив.

При этом отмечается, что реальный размер флота может быть больше, так как иногда танкеры не раскрывают конечной точки из соображений безопасности, особенно в периоды конфликтов.