Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    СМИ: Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Янбу для загрузки нефти

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 17:23
    СМИ: Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Янбу для загрузки нефти

    Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Саудовской Аравии в Красном море для загрузки нефти, избегая прохода через Ормузский пролив на фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

    "Флотилия из не менее 25 супертанкеров направляется в порт Янбу Саудовской Аравии в Красном море, поскольку королевство спешит доставить свою нефть на рынок в обход Ормузского пролива, через который она и другие страны Персидского залива не могут перевозить нефть с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке", - пишет агентство.

    Отмечается, что ОАЭ также работают над увеличением экспорта нефти по трубопроводу от своих основных месторождений до порта Фуджейра, минуя пролив.

    При этом отмечается, что реальный размер флота может быть больше, так как иногда танкеры не раскрывают конечной точки из соображений безопасности, особенно в периоды конфликтов.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив порт Фуджейра порт Янбу
    Ты - Король

    Последние новости

    18:01

    Асадов и Гамбоа отметили роль Бакинского форума в укреплении международного диалога

    Внешняя политика
    17:55

    Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана снизил цены и "сломал" монополию на рынке

    Энергетика
    17:51

    Экспорт нефти по БТД в январе сократился на 14%

    Энергетика
    17:45

    Азербайджан и Сербия обсудили происходящие в регионе процессы

    Армия
    17:38

    В этом году рост предложения нефти стран "не ОПЕК+" составит 0,6 млн б/с

    Энергетика
    17:35

    Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/с

    Энергетика
    17:28

    Ильхам Алиев и Антониу Кошта выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:23

    СМИ: Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Янбу для загрузки нефти

    Другие страны
    17:21

    Антониу Кошта: Ждем президента Азербайджана в Брюсселе с визитом

    Внешняя политика
    Лента новостей