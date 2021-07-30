СМИ: Нападению в Аравийском море подверглось израильское судно

Танкер Mercer Street под флагом Либерии и управляемый израильской компанией Zodiac Maritime LTD подвергся нападению у берегов Омана в Аравийском море Индийского океана.

Танкер Mercer Street под флагом Либерии и управляемый израильской компанией Zodiac Maritime LTD подвергся нападению у берегов Омана в Аравийском море Индийского океана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу портал Dryad Global, специализирующийcя на вопросах безопасности.

Возможный способ атаки - БПЛА, указывает портал.

Ранее в пятницу агентство AP, ссылаясь на источники в министерстве обороны Великобритании, сообщило, что израильское торговое судно могло в четверг подвергнуться нападению в Аравийском море.