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СМИ: Нападению в Аравийском море подверглось израильское судно

СМИ: Нападению в Аравийском море подверглось израильское судно Танкер Mercer Street под флагом Либерии и управляемый израильской компанией Zodiac Maritime LTD подвергся нападению у берегов Омана в Аравийском море Индийского океана.
Другие страны
30 июля 2021 г. 16:43
СМИ: Нападению в Аравийском море подверглось израильское судно

Танкер Mercer Street под флагом Либерии и управляемый израильской компанией Zodiac Maritime LTD подвергся нападению у берегов Омана в Аравийском море Индийского океана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу портал Dryad Global, специализирующийcя на вопросах безопасности.

Возможный способ атаки - БПЛА, указывает портал.

Ранее в пятницу агентство AP, ссылаясь на источники в министерстве обороны Великобритании, сообщило, что израильское торговое судно могло в четверг подвергнуться нападению в Аравийском море.

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Версия на английском языке Media: Israeli vessel attacked in Arabian Sea

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