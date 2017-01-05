На западе Сирии прогремел мощный взрыв - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По уточненным данным, число погибших при теракте в сирийском городе Джебла составило девять человек, ранены не менее 25 человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Государственное телевидение Сирии.
***17:04
Баку. 5 января. REPORT.AZ/ На западе Сирии в провинции Латакия прогремел мощный взрыв.
Как передает Report со ссылкой на арабские СМИ, взрыв прогремел в городе Джебла. Местные СМИ сообщают о гибели 25 мирных жителей, в том числе женщин и детей.
Жители отмечают, что причиной взрыва возле местного стадиона стал начиненный взрывчаткой автомобиль.
Напомним, что в провинции Латакия находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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