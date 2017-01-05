На западе Сирии прогремел мощный взрыв - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По уточненным данным, число погибших при теракте в сирийском городе Джебла составило девять человек, ранены не менее 25 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Государственное телевидение Сирии.

***17:04

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ На западе Сирии в провинции Латакия прогремел мощный взрыв.

Как передает Report со ссылкой на арабские СМИ, взрыв прогремел в городе Джебла. Местные СМИ сообщают о гибели 25 мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Жители отмечают, что причиной взрыва возле местного стадиона стал начиненный взрывчаткой автомобиль.

Напомним, что в провинции Латакия находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.