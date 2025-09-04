СМИ: На юго-западе Сирии произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в районе Эль-Мезза на юго-западе столицы Сирии.

Как передает Report, об этом передает телеканал Sham TV.

По предварительным данным, которые приводит канал, был подорван автомобиль, принадлежавший журналистке. В настоящее время район оцеплен силами безопасности. Информации о жертвах или пострадавших пока не приводится.