СМИ: На юго-западе Сирии произошел взрыв
Другие страны
- 04 сентября, 2025
- 00:16
Мощный взрыв произошел в районе Эль-Мезза на юго-западе столицы Сирии.
Как передает Report, об этом передает телеканал Sham TV.
По предварительным данным, которые приводит канал, был подорван автомобиль, принадлежавший журналистке. В настоящее время район оцеплен силами безопасности. Информации о жертвах или пострадавших пока не приводится.
