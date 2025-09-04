İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 01:29
    Suriyada partlayış olub

    Suriyanın paytaxtının cənub-qərbindəki El-Mezza bölgəsində güclü partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sham TV" məlumat yayıb.

    Kanalın məlumatına görə, qadın jurnalistə məxsus avtomobil partladılıb. Hazırda ərazi təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınıb.

    Ölən və yaralananlar barədə hələlik məlumat yoxdur.

    Suriya partlayış Jurnalist
    СМИ: На юго-западе Сирии произошел взрыв

