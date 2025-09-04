Suriyada partlayış olub
Digər ölkələr
04 sentyabr, 2025
- 01:29
Suriyanın paytaxtının cənub-qərbindəki El-Mezza bölgəsində güclü partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sham TV" məlumat yayıb.
Kanalın məlumatına görə, qadın jurnalistə məxsus avtomobil partladılıb. Hazırda ərazi təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınıb.
Ölən və yaralananlar barədə hələlik məlumat yoxdur.
