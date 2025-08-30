СМИ: На границе США с Мексикой увеличилось число нелегальных мигрантов

    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    30 августа, 2025
    На американо-мексиканской границе было зафиксировано значительное увеличение попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которые ранее были депортированы из США, несмотря на политику президента Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

    В середине августа президент США Дональд Трамп дал указание покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце, и мигранты не могли через нее перелезть.

    "В этом месяце пограничники зафиксировали более 7200 нелегальных пересечений границы, что на 57% больше, чем 4600 мигрантов в июле, когда был рекордно низкий показатель в истории", - говорится в публикации издания.

    Сотрудники пограничного патруля также сообщили газете, что в последнее время наблюдается увеличение числа агрессивных и склонных к преступным действиям нелегальных мигрантов.

