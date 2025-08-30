KİV: ABŞ-Meksika sərhədində qanunsuz miqrantların sayı artıb
- 30 avqust, 2025
- 07:39
Prezident Donald Trampın siyasətinə baxmayaraq, ABŞ-Meksika sərhədində əvvəllər Birləşmiş Ştatlardan deportasiya edilmiş miqrantların sərhədi qanunsuz keçmək cəhdlərində əhəmiyyətli artım qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Post" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Avqustun ortalarında ABŞ Prezidenti Donald Tramp Meksika ilə sərhəddəki divarın Günəş işığı altında qızması və miqrantların onun üzərinə çıxa bilməməsi üçün onu qara rəngə boyamağı əmr etmişdi.
"Bu ay sərhədçilər sərhədi 7 200-dən çox qanunsuz keçidi qeydə alıblar ki, bu da tarixdə rekord minimum olan iyuldakı 4 600 miqrantdan 57 % çoxdur", - nəşr bildirib.
Sərhəd xidmətinin əməkdaşları qəzetə həmçinin bildiriblər ki, son vaxtlar aqressiv və cinayətə meylli qanunsuz miqrantların sayında artım müşahidə olunur.